СБУ начала расследовать теракт в Хуторе Вольном

В результате подрыва на мине погиб 74-летний мирный житель.

СБУ начала расследовать теракт в Хуторе Вольном

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту гибели жителя Луганщины из-за дистанционного минирования населенного пункта роSSийскими наемниками.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, террористы осуществили дистанционное установление противопехотных осколочных мин натяжного действия ПОМ-2 на территории жилого сектора поселка Хутор Вольный Северодонецкого района. От взрыва одной из них во дворе частного домовладения погиб местный житель.

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам соответствующего уголовного производства.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к гибели человека) Уголовного кодекса Украины будет осуществляться под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

ПОМ-2 - противопехотная мина осколочного натяжного действия, производства СССР и РФ. Устанавливается только средствами дистанционного минирования. Использование этого средства поражения запрещено согласно Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования РоSSийской Федерации из станковых противотанковых гранатометов обстреляли Хутор Вольный, а также осуществили дистанционное минирование населенного пункта. Под огонь роSSийско-оккупационных войск попал 74-летний местный житель. В его дворе взорвалась мина, в результате чего мужчина получил тяжелые множественные ранения и впоследствии скончался в больнице.

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