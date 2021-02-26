Кравчук выступил за перенос переговоров ТКГ из Минска

"Нельзя их проводить в стране, зависимой от РоSSии на 100 процентов".

Руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров из Минска.

"Нельзя их проводить в стране, зависимой от РоSSии на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Нужно выбрать место для переговоров", - сказал он в интервью "Немецкой волне".

Он добавил, что первые переговоры в трехстороннем формате проходили в Женеве, но потом их перенесли в Минск, "потому что так захотел Путин".

Напомним, что вопрос переноса переговоров по Донбассу из Минска время от времени поднимается уже несколько лет. В 2018 году, например, говорилось о переносе их в Казахстан.

В 2020 году канцлер Австрии Себастьян Курц предложил перенести переговоры ТКГ по Донбассу из Минска в Вену.

5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске проходят заседания Трехсторонней контактной группы по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной болезни.