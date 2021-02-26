Зеленский ввел в действие решение СНБО о "трубе Медведчука"

Указ обнародован на сайте главы государства.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о "трубе Медведчука"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о состоянии выполнения решений СНБО.

Соответствующий указ №77/2021 от 26 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О состоянии выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Напомним, что в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

Вчера НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.

23 февраля Высший антикоррупционный суд на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.

По данным LB.ua, часть "нефтепровода Медведчука" передали на хранение "Укртранснафте".

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