Задержанного с "пистолетом Януковича" киевского полицейского будут судить за сбыт наркотиков

Подозреваемый так и не признался, как к нему попало оружие экс-президента.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении киевского полицейского, который был задержан с наркотиками и "пистолетом Януковича" в сентябре прошлого года.

Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Помните полицейского, которого задержали с наркотиками и «пистолетом Януковича»? Обвинительный акт в отношении него направили в суд. Напомню, как задерживали милиционера-наркосбытчика. Это была уже четвертая оперативная закупка! При задержании он оказал сопротивление и пытался избавиться от улик, что хорошо видно на видео. Дома у него нашли кокаин, пакеты с МДМА, а также около 900 боеприпасов к нарезному огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно", - отметила она.

Как сообщалось, у задержанного также изъяли пистолет, на котором выбито: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

"По экспертизе оказалось, что обнаруженный пистолет является самодельным, собранным из частей разных пистолетов. По функциональным характеристикам относится к травматическому оружию. Но затвор, на котором содержится имя Януковича, - от огнестрельного оружия (пистолета Макарова), действительно когда-то подаренного экс-президенту", - рассказала Максимец.

Она добавила, что подозреваемый так и не признался, как к нему попало оружие Януковича. Он заявил, что нашел этот пистолет.

В прокуратуре уточнили, что досудебное расследование проводилось по факту сбыта работником полиции наркотических средств и психотропных веществ (ч. Ч. 2, 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 6 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Обвиняемый также уволен из рядов полиции.