Полиция пытается попасть в офис организаторов акции в поддержку Стерненко

"Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться туалетом".

Полиция пытается попасть в офис организаторов акции в поддержку Стерненко
Роман Маселко
Фото: скрін відео

В Киеве в офис неправительственной общественной организации "Фонд DEJURE", которая является соорганизатором акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, пытаются попасть сотрудники Национальной полиции.

Об этом сообщили представители организации в фейсбуке.

"Прямо сейчас в офис "Фонда DEJURE" пытается попасть Национальная полиция. По меньшей мере пять сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Романом Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока не известны", - говорится в сообщении .

Представители организации отметили, что на завтра, 26 февраля, запланирована акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", соорганизаторами которой они являются.

Они также обнародовали прямой эфир с места событий.

Отметим, накануне глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире ток-шоу "Право на власть" отметил, что независимого и справедливого суда над Стерненко не было.

"Он должен был быть оправдан. Дело активиста Сергея Стерненко вызывает много сомнений не только потому, что по нему истек срок давности, а и потому, что в доказательствах обвинения было много нестыковок. Не было также и беспристрастного суда ... Судья Виктор Попревич, который вынес приговор на 7 лет, не являлся беспристрастным. Ведь он является сталинистом по убеждениям, этот судья отпускал криминальных авторитетов и пьяных водителей, скрывал имущество и имеет много других темных пятен в биографии", - заявил Жернаков.

Напомним, 23 февраля Одесский суд признал виновным Стерненко в деле о похищении человека. Его приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 3 месяца. Сейчас активист находится в Одесском следственном изоляторе.

Вместе со Стерненко к 7,3 годам с частичной конфискацией имущества вчера приговорили и его товарища Руслана Демчука. Их признали виновными в незаконном хранении оружия, похищении человека (освободили от наказания по сроку давности) и нападении с целью завладения чужим имуществом. Речь идет о деле о похищении Сергея Щербича, который в 2015 году стал местным депутатом от пророSSийской партии "Родина". Щербича в 2015 году похитили и пытали, требуя от него отказаться от еще неполученного депутатского мандата. Пострадавший написал заявление против Стерненко, после чего активиста, который в то время возглавлял одесский "Правый сектор", арестовали. Через несколько дней Апелляционный суд выпустил Стерненко под залог. Расследование тянулось до настоящего времени.

Сам Стерненко считает свое дело политически мотивированным. Вчера в нескольких городах Украины прошли протесты из-за несогласия с приговором. Многотысячный митинг прошел и под Офисом президента. В ходе акции произошли столкновения полицейских с митингующими, были задержаны более 20 человек. Также известно о нескольких пострадавших, в основном - от слезоточивого газа.

В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора Стерненко.

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