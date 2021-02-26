Степанов объяснил, почему вакцину от ковида в Украине регистрировала три месяца назад созданная фирма

Grace of God с уставным капиталом в 28 000 гривен и КВЭД на торговлю рыбой и коврами зарегистрировали в ноябре 2020 года.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, почему индийскую вакцину от коронавируса CoviShield зарегистрировали по заявлению компании Grace of God, которая была зарегистрирована три месяца назад с уставным капиталом в 28 000 грн.

В эфире программы "Право на власть" он объяснил, что у Украины есть прямой контракт с производителем вакцины Serum Institute. Контракт заключила международная закупочная компания Crown Agency, а получателем препарата в Украине является Укрмедснаб.

По словам Степанова, компания Grace of God была уполномочена со стороны производителя препарата Serum Institute.

"В связи с тем, что он (институт) не имеет своего представительства, он уполномочил компанию передать документы на регистрацию. Эта компания фигурирует в соответствующих документах на регистрацию. Это как нотариуса уполномочивают", - пояснил глава Минздрава.

Степанов считает, что не имеет права комментировать информацию о том, что компания якобы существует только на бумаге.

"Это не наш вопрос. Это вопрос Serum Institute, каким образом он хотел зарегистрировать эту компанию. Он мог зарегистрировать путем регистрации своего предприятия", - заявил он.

Степанов отметил, что Минздрав не собирается отчитываться о том, что компания якобы может быть "прокладкой", а вакцина зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством.

Информация о том, что заявителем на регистрацию рекомбинантной вакцины CoviShield производства Serum Institute является именно ООО Grace of God, указана на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, занимающегося регистрацией всех лекарственных средств.

Фото: ГЭЦ

Журналистка Татьяна Шустрова на своей странице в Facebook сообщила, что зарегистрированная три месяца назад в Киеве Grace of God, кроме фармацевтических товаров, также может торговать фруктами, овощами, мясом, табаком, рыбой и коврами.

Основателем и руководителем ООО является Кумар Пранаав. Он является владельцем доли в еще одной фирме - "Аэон БИОТЕХ". Эта компания контролируется им совместно с жителем Кривого Рога Вирды Бикрам Джит Сингхом (они имеют по 40%).

"Человек с таким же именем является заместителем гендиректора ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Фирме "Аэон БИОТЕХ" также 3 месяца", - отметила она.

Согласно данным YouControl, ООО "Грейс оф Год" была создана 4 ноября 2020 года. В тот же день зарегистрирован и его "Аэон БИОТЕХ" с уставным капиталом в 28 000 грн. Фирма зарегистрировала как виды деятельности 19 КВЭД.

Кроме Сингха и Пранаава, долю в этой компании имеет еще один человек - Симарджит Каур. На него зарегистрировано 25% доли фирмы "Бейбишьор Эко", имеющей право заниматься общей медицинской практикой и другой связанной с медициной деятельностью.