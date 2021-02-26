Степанов объяснил, почему вакцину от ковида в Украине регистрировала три месяца назад созданная фирма
Grace of God с уставным капиталом в 28 000 гривен и КВЭД на торговлю рыбой и коврами зарегистрировали в ноябре 2020 года.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил, почему индийскую вакцину от коронавируса CoviShield зарегистрировали по заявлению компании Grace of God, которая была зарегистрирована три месяца назад с уставным капиталом в 28 000 грн.
В эфире программы "Право на власть" он объяснил, что у Украины есть прямой контракт с производителем вакцины Serum Institute. Контракт заключила международная закупочная компания Crown Agency, а получателем препарата в Украине является Укрмедснаб.
По словам Степанова, компания Grace of God была уполномочена со стороны производителя препарата Serum Institute.
"В связи с тем, что он (институт) не имеет своего представительства, он уполномочил компанию передать документы на регистрацию. Эта компания фигурирует в соответствующих документах на регистрацию. Это как нотариуса уполномочивают", - пояснил глава Минздрава.
Степанов считает, что не имеет права комментировать информацию о том, что компания якобы существует только на бумаге.
"Это не наш вопрос. Это вопрос Serum Institute, каким образом он хотел зарегистрировать эту компанию. Он мог зарегистрировать путем регистрации своего предприятия", - заявил он.
Степанов отметил, что Минздрав не собирается отчитываться о том, что компания якобы может быть "прокладкой", а вакцина зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством.
Информация о том, что заявителем на регистрацию рекомбинантной вакцины CoviShield производства Serum Institute является именно ООО Grace of God, указана на сайте Государственного экспертного центра Минздрава, занимающегося регистрацией всех лекарственных средств.
Журналистка Татьяна Шустрова на своей странице в Facebook сообщила, что зарегистрированная три месяца назад в Киеве Grace of God, кроме фармацевтических товаров, также может торговать фруктами, овощами, мясом, табаком, рыбой и коврами.
Основателем и руководителем ООО является Кумар Пранаав. Он является владельцем доли в еще одной фирме - "Аэон БИОТЕХ". Эта компания контролируется им совместно с жителем Кривого Рога Вирды Бикрам Джит Сингхом (они имеют по 40%).
"Человек с таким же именем является заместителем гендиректора ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Фирме "Аэон БИОТЕХ" также 3 месяца", - отметила она.
Согласно данным YouControl, ООО "Грейс оф Год" была создана 4 ноября 2020 года. В тот же день зарегистрирован и его "Аэон БИОТЕХ" с уставным капиталом в 28 000 грн. Фирма зарегистрировала как виды деятельности 19 КВЭД.
Кроме Сингха и Пранаава, долю в этой компании имеет еще один человек - Симарджит Каур. На него зарегистрировано 25% доли фирмы "Бейбишьор Эко", имеющей право заниматься общей медицинской практикой и другой связанной с медициной деятельностью.