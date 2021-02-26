Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц
Указ обнародован 26 февраля.
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.
Соответствующий указ №79/2021 обнародован на сайте главы государства.
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины по 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в тексте указа от 26 февраля.
В конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Причиной стало подозрение в совершении Тупицким уголовного правонарушения.
В КСУ заявили, что Зеленский вышел за границы своих полномочий, призвали отменить указ и пригрозили президенту уголовной ответственностью. В Офисе генпрокурора утверждают, что отстранение Тупицкого является законным.
Тупицкий отказывается признавать себя подозреваемым по формальным причинам, но, несмотря на это, УГО все равно перестало пускать его в суд.