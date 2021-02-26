РоSSийские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине, которую им пришлось толкать

Границы Северной Кореи закрыты уже более года.

Министерство иностранных дел РоSSии опубликовало фото и видео возвращения домой восьми сотрудников посольства в Северной Корее с семьями.

Поскольку границы КНДР закрыты уже более года, то людям пришлось ехать на дрезине, которую они же и толкали.

"25 февраля на Родину вернулись восемь россиян - сотрудников роSSийского посольства в КНДР и членов их семей. Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем", - подписал МИД фото в Twitter .

Фото: МЗС Росії

Возвращение дипломатов министерство описало так: "Сначала 32 часа на поезде, потом еще 2 часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на роSSийскую сторону. Для этого надо заранее изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, посадить детей - и в дорогу".

Отмечается, что "главным двигателем" несамоходной дрезины был третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Он больше километра толкал эту конструкцию по железной дороге.

МИД сопровождали сообщение об этом случае хэштегом "своих не бросаем".

РоSSийские СМИ также опубликовали видео происшествия.