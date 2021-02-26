"У нас еще есть запас до конца весны": в МИД рассчитывают на получение Украиной денег МВФ и Евросоюза

Завершение работы миссии МВФ в Киеве без результата - "это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился".

Украина имеет экономический запас до конца весны для успешного завершения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и ЕС о получении новых кредитных траншей.

Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

Дипломат напомнил, что любой кредитный транш ЕС предоставлялся только после сигнала со стороны МВФ .

"Однако это не означает, что мы не получим деньги Фонда и Евросоюза . Действительно, сейчас представители МВФ уехали из Украины, не договорившись о выделении займа. Однако это просто очередной этап переговорного процесса, который завершился. Далее будет следующий этап, и здесь мы должны лучше выполнить наше домашнее задание. У нас еще есть запас до конца весны, чтобы эти переговоры с МВФ , а следовательно и с ЕС , завершились успешно", - сказал Точицкий.

Напомним, что летом прошлого года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с выделением примерно 5 млрд долларов. Из них 2,1 млрд долларов государство получило сразу, остальные должны были разделить на четыре транша.

11 января миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу. В прошлый раз миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидалось получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

13 февраля миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stand by еще не принято.

После этого советник президента Олег Устенко сообщил, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, Украина хочет продлить программу с Фондом еще на полгода, чтобы общий срок составлял не 18, а 24 месяца.