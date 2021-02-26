Лукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета Беларуси

Должность получил его сын.

Лукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета Беларуси
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко сложил полномочия президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Вместо него на эту должность избрали его сына Виктора, сообщается на сайте президента Беларуси.

На выборах было две кандидатуры - самого Лукашенко (он возглавлял НОК РБ с 1997 года) и его сына Виктора (с 2019 года - первый вице-президент НОК). Но Лукашенко-старший свою кандидатуру снял.

"Если две кандидатуры предлагались, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что освободит своего сына от должности помощника президента по национальной безопасности.

Тогда Лукашенко предложили должность почетного президента НОК, но он отказался и от нее.

Напомним, что в декабре 2020 года Международный олимпийской комитет запретил Александру Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры.

Такое решение было принято из-за преследования спортсменов по политическим мотивам.

Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но его легитимность как президента Беларуси сомнительна из-за фальсификаций на последних выборах. Украина отказалась признать президентские полномочия Лукашенко.

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