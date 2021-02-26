Лукашенко сложил полномочия президента олимпийского комитета Беларуси

Александр Лукашенко сложил полномочия президента Национального олимпийского комитета Беларуси. Вместо него на эту должность избрали его сына Виктора, сообщается на сайте президента Беларуси.

На выборах было две кандидатуры - самого Лукашенко (он возглавлял НОК РБ с 1997 года) и его сына Виктора (с 2019 года - первый вице-президент НОК). Но Лукашенко-старший свою кандидатуру снял.

"Если две кандидатуры предлагались, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что освободит своего сына от должности помощника президента по национальной безопасности.

Тогда Лукашенко предложили должность почетного президента НОК, но он отказался и от нее.

Напомним, что в декабре 2020 года Международный олимпийской комитет запретил Александру Лукашенко посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры.

Такое решение было принято из-за преследования спортсменов по политическим мотивам.

Лукашенко является правителем Беларуси де-факто, но его легитимность как президента Беларуси сомнительна из-за фальсификаций на последних выборах. Украина отказалась признать президентские полномочия Лукашенко.