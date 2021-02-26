СНБО в пятницу рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыма и новые санкции

Совбез озвучил повестку дня нового заседания.

СНБО в пятницу рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыма и новые санкции
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 26 февраля, рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыма и новые санкции.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Для рассмотрения этого вопроса выбрали символическую дату, поскольку сегодня как раз отмечается День сопротивления роSSийской оккупации Крыма.

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы неотложных мер по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги; а также применение санкций.

Заседание начнется в 17:30 в помещении Офиса президента на Банковой улице.

Напомним, что в феврале СНБО уже дважды собирался на заседание.

19 февраля СНБО включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общем санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

2 февраля под санкции попал соратник Медведчука Тарас Козак и телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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