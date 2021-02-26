Кулеба: для прогресса на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для прогресса по урегулированию войны на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия).

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Де Дрианом в Париже, пишет "Интерфакс-Украина".

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решений "нормандского саммита" 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - сказал он.

"Несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед нужно решение, которого необходимо достигать за столом с Владимиром Путиным", - добавил Кулеба.

Напомним, что последний саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 года, а до этого - только в октябре 2016 года.