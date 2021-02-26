Кулеба: для прогресса на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки"

"Решения необходимо достигать за столом с Владимиром Путиным".

Кулеба: для прогресса на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки"
Фото: МЗС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что для прогресса по урегулированию войны на Донбассе нужен саммит "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РоSSия).

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Де Дрианом в Париже, пишет "Интерфакс-Украина".

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решений "нормандского саммита" 2019 года является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", - сказал он.

"Несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед нужно решение, которого необходимо достигать за столом с Владимиром Путиным", - добавил Кулеба.

Напомним, что последний саммит "нормандской четверки" состоялся 9 декабря 2019 года, а до этого - только в октябре 2016 года.

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