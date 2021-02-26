Зеленский на четверть увеличил штат аппарата СНБО

Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны со 190 до 237 "штатных единиц".

Об этом говорится в указе №76/2021 от 26 февраля.

Президент также несколько изменил структуру аппарата СНБО, создав, в частности, должность главного государственного аудитора.

Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности будет ликвидирована, а вместо этого в составе аппарата СНБО создаются служба по вопросам предупреждения и выявления коррупции и служба по вопросам информационных технологий.

Напомним, что в феврале СНБО уже дважды собирался на заседание, еще одно запланировано на 26 февраля.

19 февраля СНБО включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общем санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты.

2 февраля под санкции попал соратник Медведчука Тарас Козак и телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.