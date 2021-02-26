Венедиктова: конкурс на должность САП - сумасшедший

Претенденты подали более 140 заявлений на одно место.

Венедиктова: конкурс на должность САП - сумасшедший
Фото: Макс Требухов

Конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры - свыше 140 заявлений на одно место.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"У нас закончился дедлайн приема документов на должность руководителя САП. Там сумасшедший конкурс - более 140 заявлений на одно место. Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Сейчас важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам", - сказала она.

Венедиктова рассказала, что конкурс - это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф и собеседование на добропорядочность.

"Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн. Для нас очень важен руководитель САП - это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и буду помогать новому руководителю быть эффективным", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, в конце мая прошлого года генпрокурор Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в бездействии. Она заявила, что в резонансных и актуальных процессах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности. Через некоторое время она сообщила, что служебное расследование в отношении руководителя САП Назара Холодницкого выявило нарушения в его работе.

21 августа Венедиктова уволила Холодницкого.

17 сентября Верховная Рада с третьей попытки назначила парламентских представителей в состав конкурсной комиссии на занятие административных должностей в САП. Личности представителей вызвали вопросы у представителей Евросоюза. Евродепутат и заместитель главы Делегации парламентского комитета сотрудничества между ЕС и Украиной Виола фон Крамон отметила, что Украина может потерять безвиз, поскольку "украинский парламент проталкивает кандидатов, не имеющих опыта и добропорядочности, к выбору главы САП".

В октябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает избрания нового руководителя САП течение ближайших месяцев. По словам главы государства, задержка объясняется значительным количеством желающих получить эту должность.

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