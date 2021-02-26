Посол Украины в ЕС не исключает регистрации роSSийской вакцины в Евросоюзе

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий не исключает готовности ЕС сертифицировать роSSийскую "вакцину" Sputnik V.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Не исключаю этого. Вы же помните, как глава европейской дипломатии Хосеп Боррель, находясь в Москве, выразил надежду, что ЕС вскоре зарегистрирует роSSийскую вакцину "Спутник V". Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что в этом препарате 20% - лечебные вещества, а 80% - дезинформация. Тем не менее, если эта вакцина пройдет сертификацию в ЕС , а в Венгрии уже выдали разрешение на ее применение, то я не вижу оснований для того, чтобы Евросоюз отказался от регистрации препарата из РФ ", - сказал Точицкий.

Он отметил, что для Украины главным арбитром в этой ситуации должна оставаться ВОЗ.

Представитель также заявил, что существует гораздо более серьезная проблема, чем регистрация вакцины, а именно - борьба с подделками.

"В настоящее время действует глобальная инициатива COVAX, которая проводит централизованную закупку и транспортировку вакцин. Несмотря на то, что ЕС здесь выступает главным переговорщиком и помогает получить препарат странам, которые находятся вне Союза, он - посредник. Евросоюз спонсирует и передает препарат для иммунизации, а каждая отдельная страна подписывает договор с той или иной компанией-производителем. И государство отвечает за сохранность, проверку, администрирование и недопущение фальсификата на свою территорию", - пояснил дипломат.

Он отметил, что Украина присоединилась к операции STOP2 под эгидой Всемирной таможенной организации. Цель операции - противодействие контрабанде вакцины и связанных с COVID-19 медицинских препаратов.

Напомним, ранее Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила удивление стратегией РоSSии по вакцинации от COVID-19. В частности, почему РоSSия предлагает свою вакцину Sputnik V, когда в самой стране недостаточно вакцинированных.