Зеленский подписал указ о запуске Крымской платформы

Президент Украины призвал крымчан "возвращаться домой".

Президент Владимир Зеленский подписал указ о запуске Крымской платформы.

Об этом он сообщил в обращении ко Дню сопротивления роSSийской оккупации Крыма.

"Вместе с международными партнерами накануне Дня Независимости в Киеве состоится первое заседание Крымской платформы. Это инициированная Украиной международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защите прав крымчан", - сказал Зеленский.

"Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также меры по поддержке и развитию крымскотатарского языка, культуры и защите прав жителей аннексированного Крыма", - добавил президент.

Он выразил надежду, что еще при его каденции Крым будет освобожден от оккупации, и этот указ можно будет отменить как таковой, потерявший актуальность.

Зеленский обратился к жителям Крыма на русском: "Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем. Верим. Любим".

Напомним, что первый саммит Крымской платформы назначили на 23 августа.

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