Порошенко о событиях 14-го года в Крыму: альтернативы применению силы не было, а сил не хватало

Политик вспомнил события, предшествовавшие оккупации.

Порошенко о событиях 14-го года в Крыму: альтернативы применению силы не было, а сил не хватало
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» поделился воспоминаниями о драматических событиях в Крыму в конце февраля 2014 года.

В частности, политик напомнил, что в конце зимы 2014-го еще была надежда на то, что Москва не решится на прямое военное вмешательство в Крым и путем диалога с местной крымской элитой удастся взять ситуацию под контроль.

«В Верховную Раду Крыма я шел с предложением создать совместную рабочую группу Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма и сообща восстановить спокойствие в Крыму. Безусловно и только на основе территориальной целостности Украины. В нескольких коротких выступлениях, в том числе и перед агрессивной толпой, я непременно подчеркивал, что Крым - это Украина, и никак по-другому. Впрочем, войти в пустую Верховную Раду (потому что в действительности никаких! голосований там не происходило) я так и не смог. Ее уже окружили зеленые человечки с дулами автоматов, торчавшими из-под одежды, и явным русским акцентом - не то московским, не то рязанским, не то нижегородским», - пишет Порошенко.

Он отметил, что в то время альтернативы применению силы не было, но сил не хватало.

«Армию постоянно сокращали с 1991 года. А за четыре года президентства Януковича роSSийская агентура окончательно разрушила оборону. От Вооруженных Сил оставили только название. Что могли - распродали, что не смогли продать - раскурочили и раскомплектовали. Шины спустили, баки осушили, технику вывели из строя, людей сократили и деморализовали », - отмечает пятый Президент.

«Понадобились годы, чтобы восстановить армию. И нужны еще десятилетия, чтобы укрепить ее до уровня, более или менее паритетного с роSSийскими вооруженными силами. Для этого нам надо стать полноправными членами НАТО», - резюмирует лидер «Европейской Солидарности».

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