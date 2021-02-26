Украина вряд ли подпишет соглашение о "свободном небе" в марте, - Точицкий

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий выразил сомнение в возможности подписания соглашения о "свободном небе" между Украиной и ЕС в начале марта.

Об этом дипломат рассказал в интервью LB.ua.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допускал, что подписание документа может состояться во время визита в Киев главы Европейского Совета Шарля Мишеля, который запланирован на начало марта.

"Вряд ли удастся подписать соглашение в начале марта. Есть процедурные вопросы. В ЕС никто не работает в режиме чрезвычайной ситуации, как в Украине. Хотя, по большому счету, здесь не сработала европейская сторона, возможно впервые в истории отношений с Украиной", - сказал Точицкий.

Он отметил, что украинские юристы высказывали беспокойство по вопросу Гибралтара после выхода Великобритании из состава ЕС . Впрочем, в ЕС заверили, что вопрос будет урегулирован.

"Остается дело за малым - Соглашением уже без Великобритании. Мы также должны подтвердить и проверить приложение первое в проекте Соглашения об Общем авиационном пространстве. Только после этого состоится подписание", - сказал представитель.

Дипломат также рассказал, что этот договор дает украинским перевозчикам и пассажирам.

"Это снимает вопрос монополии определенных компаний. Другими словами, не нужно ориентироваться на кого-то большого, кто летает и кто закрыл это небо исключительно для себя. Это дешевле билеты, больше перевозчиков, больше перелетов. Это одинаковые правила игры для всех авиакомпаний", - отметил Точицкий.

Напомним, переговоры о совместном авиационном пространстве Украины и ЕС вели еще с 2007 года. В ноябре 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза .