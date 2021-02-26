Украина ведет переговоры с Польшей о перепродаже вакцины от коронавируса, - Точицкий

Евросоюз разрабатывает механизм перепродажи Украине COVID-вакцины от государств-членов ЕС . Первой страной с точки зрения предоставления такой поддержки нашему государству станет Польша .

Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"Известно, что всего в рамках COVAX, который финансово поддерживается в том числе ЕС , Украина получит 8 млн доз вакцины, и первая партия поступит в ближайшее время. В то же время Европейской стороной разрабатывается механизм перепродажи Украине препаратов от государств-членов ЕС . Самое важное - уже найдена страна, которая будет первой с точки зрения предоставления такой поддержки Украине", - сказал Точицкий.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о Польше , Точицкий ответил утвердительно.

"С польской стороной уже ведутся переговоры о поставках препарата. Надеюсь, что вскоре мы подпишем соответствующие контракты", - отметил дипломат.

Напомним, ранее Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Речь идет о 1,2 млн доз AstraZeneca.

Кроме того, Литва готова предоставить Украине часть COVID-вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.