Украина ведет переговоры с Польшей о перепродаже вакцины от коронавируса, - Точицкий

Европейской стороной разрабатывается механизм перепродажи Украине препаратов от государств-членов ЕС.

Украина ведет переговоры с Польшей о перепродаже вакцины от коронавируса, - Точицкий
Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький
Фото: leopolis.news

Евросоюз разрабатывает механизм перепродажи Украине COVID-вакцины от государств-членов ЕС. Первой страной с точки зрения предоставления такой поддержки нашему государству станет Польша.

Об этом в интервью LB.ua заявил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

"Известно, что всего в рамках COVAX, который финансово поддерживается в том числе ЕС, Украина получит 8 млн доз вакцины, и первая партия поступит в ближайшее время. В то же время Европейской стороной разрабатывается механизм перепродажи Украине препаратов от государств-членов ЕС. Самое важное - уже найдена страна, которая будет первой с точки зрения предоставления такой поддержки Украине", - сказал Точицкий.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о Польше, Точицкий ответил утвердительно.

"С польской стороной уже ведутся переговоры о поставках препарата. Надеюсь, что вскоре мы подпишем соответствующие контракты", - отметил дипломат.

Напомним, ранее Польша предоставила Украине возможность приобрести вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Речь идет о 1,2 млн доз AstraZeneca.

Кроме того, Литва готова предоставить Украине часть COVID-вакцин в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства.

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