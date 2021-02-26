Перед введением санкций три "самолета Медведчука" перегнали в Швейцарию, - Bihus.Info

В решении СНБО говорится о пяти оффшорных компаниях, которые значатся владельцами этих частных самолетов.

Три из пяти чартерных самолетов, на оффшорных владельцев которых Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции по делу нардепа Виктора Медведчука, незадолго до заседания СНБО перегнали в городок Сент-Галлен в Швейцарии.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

В решении СНБО говорится о наложении санкций на пять оффшорных компаний, которые, в свою очередь, значатся владельцами частных самолетов. Две из них напрямую связаны с Медведчуком и Тарасом Козаком, поскольку народные депутаты в разный период пользовались бортами, записанными на эти фирмы.

Третья компания записана на жену Игоря Кушнира - президента строительного холдинга "Киевгорстрой". Кушнир уже успел заявить о том, что санкции вероятно были наложены по ошибке.

Четвертая - связана с экс-нардепом и бизнесменом Виталием Хомутынником, который подтвердил, что компания принадлежит ему. На эту компанию зарегистрирован только один самолет.

"Пятая компания - WHPA AVIA LTD зарегистрирована на Виргинских островах. Дополнительной информации об этой фирме журналистам найти не удалось, но можно предположить, что эта структура связана с компанией с очень похожим названием - WHPA LIMITED, которая связана с роSSийским бизнесменом Сергеем Судариковым. Последнего СМИ называют приближенным к главе "Роснефти" и давнему другу президента РФ Владимира Путина Игорю Сечину", - говорится в расследовании.

Группа компаний "Регион", которую контролирует Судариков, по информации "Схем", также может быть связана и с окружением Медведчука.

Самолеты всех трех компаний, несмотря на заявления Кушнира и Хомутынника об ошибочности и несвязанности, в период с 10 по 21 февраля вылетели в аэропорт близ городка Сент-Галлен в Швейцарии, где, по информации журналистов, остаются до сих пор.

Именно в Сент-Галлене юридически прописана фирма "Интернешнл Трейдинг Партнерс" - совладелец украинского "ПрикарпатЗападтранса", которая стала причиной наложения санкций за владение частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Именно с этой швейцарской компанией и с ее владельцем - Анатолием Шефером - и связывают Медведчука и его окружение, которые якобы и зарабатывали на владении нефтепроводом.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Всего санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Также СНБО поручила выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках.

Сегодня, 26 февраля, президент Зеленский созвал новое заседание СНБО. Ранее секретарь СНБО Данилов сообщал, что на следующем заседании будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности, относительно украинских депутатов.