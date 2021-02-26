Зеленский заявил, что судебная система Украины в нынешнем формате доказала свою непригодность

"Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешняя судебная система доказала свою непригодность.

Об этом он сказал на совещании с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главами парламентских комитетов и министрами, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - заявил Зеленский .

На следующей пленарной неделе парламент готовится рассмотреть законопроект по реформированию судебной системы и блок экономических вопросов. Рада должна завершить голосование за законопроекты по поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (инвестиционных нянях). Закон будет предусматривать государственную защиту и юридическую помощь зарубежным инвесторам, которые будут инициировать инвестиционные проекты от 20 миллионов евро.

Также на совещании обсудили экологические законопроекты, в частности, о замене пластиковых пакетов на те, которые разлагаются.

Напомним, что в декабре 2020 года Верховная Рада в повторном втором чтении приняла так называемый закон об инвестиционных нянях. Инвесторы могут рассчитывать на поддержку, если вкладывают средства в промышленность, инфраструктуру, логистику, переработку мусора, туризм, образование, медицину, спорт.

Согласно закону, инвесторам с крупными инвестициями должна предоставляться государственная поддержка в виде освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оборудования) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта.