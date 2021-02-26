Оккупанты 10 раз открывали огонь на Донбассе, в частности, из запрещенного вооружения

Потерь в рядах ВСУ не было.

Оккупанты 10 раз открывали огонь на Донбассе, в частности, из запрещенного вооружения
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе - и из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Так, использовав минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты вели прицельный огонь неподалеку от Лебединского. Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя роSSийско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия.

Неподалеку от Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали наших воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а около Шумов - станкового противотанкового гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов на протяжении прошедших суток является создание ячеек напряжения вдоль всей линии разграничения, а также дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины", - заявили в штабе.

Отмечается, что для блокирования свободного пересечения гражданами КПВВ "Оленевка-Новотроицкое", накануне дня его открытия оккупанты предприняли информационные провокации в районе Оленевки. Для усиления пропагандистского эффекта роSSийскими наемниками используются все возможные меры, в том числе откровенная ложь, а также фабрикуются материалы для показа на роSSийских информационных ресурсах.

По состоянию на 7:00 утра 26 февраля, обстановка в зоне ООС остается контролируемой. Со стороны роSSийских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, в течение суток, 25 февраля, вооруженные формирования РФ продолжили вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе и пять раз нарушили режим прекращения огня.

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