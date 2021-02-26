США нанесли удары по востоку Сирии в ответ на обстрел американских объектов в Ираке

Президент Джо Байден дал соответствующее распоряжение.

США нанесли удары по востоку Сирии в ответ на обстрел американских объектов в Ираке
Фото: Military.com

Американские войска 25 февраля по распоряжению президента Джо Байдена нанесли авиаудары по нескольким объектам на востоке Сирии. Эти объекты поддерживаются иранскими повстанцами.

Авиаудары являются ответом на ракетные обстрелы американских целей в Ираке, произошедшие ранее, говорится на сайте Пентагона.

"Сейчас я не могу ничего добавить, кроме того факта, что мы уверены в попадании в цель. Мы убеждены, что эта цель использовалась теми самыми шиитскими повстанцами, которые нанесли удары", - сообщил пресс-секретар Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что вследствие авиаударов были разрушены несколько объектов в пограничном контрольно-пропускном пункте, который используется поддерживаемыми Ираном боевиками, в частности, Кайтибом Хезболлой и Кайтибом Сайид аль-Шухада.

Представитель Пентагона добавил, что Ирак помог собрать разведданные для точности определения целей. В Минобороны США также подчеркнули, что эта операция является четким сигналом: президент Байден будет защищать американских граждан и персонал коалиции.

Карта атаки Ирана на американские объекты в Ираке (8 января 2021)
Фото: CNN
Карта атаки Ирана на американские объекты в Ираке (8 января 2021)

Напомним, что 16 февраля в Ираке неподалеку от международного аэропорта Эрбиль (Курдский регион), где расположена военная база США, в результате атаки погиб один человек, еще девять (первоначально сообщалось о шести) человек были ранены.

8 января американскую авиабазу, расположенную рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил по меньшей мере десяток ракет.

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