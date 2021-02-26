Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим

Пурим празднуют 14 числа месяца адара по еврейскому календарю. Эта дата приходится в разные годы на дни между 20 февраля и 25 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с праздником Пурим. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter .

"Поздравляю всех иудеев с радостным праздником Пурим-2021! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!" - написал Зеленский.

Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святом #purim2021 ! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах! @netanyahu pic.twitter.com/dfG7llJpMC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Пурим празднуют 14 числа месяца адара по еврейскому календарю. Эта дата приходится в разные годы на дни между 20 февраля и 25 марта.