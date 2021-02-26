Зеленский созывает новое заседание СНБО на 26 февраля

Такое решение объясняется "необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Зеленский созывает новое заседание СНБО на 26 февраля
Фото: president.gov.ua

По поручению президента Украины Владимира Зеленского Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу, 26 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что такое решение вызвано "необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

"В пятницу, 26 февраля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Организация заседания, как отмечается, возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Вся информация, которую можно обнародовать, будет сообщена официально", - добавили в Офисе президента.

Ранее Данилов сообщал, что на следующее заседание СНБО будет вынесен вопрос о введении новых санкций, в частности, относительно украинских депутатов.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. В общей сложности санкции введены в отношении 8 человек и 19 компаний, в частности - пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолеты.

Также СНБО поручил выяснить, как часть государственного нефтепровода оказалась в частных руках.

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