В Киеве задержали автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ

По предварительной информации, группа лиц приехала к строительной площадке, где проходил митинг против незаконного строительства, и начала стрелять в воздух.

В центре столицы возле офиса партии ОПЗЖ правоохранители задержали автобус с людьми, которых подозревают в нападении на митингующих по улице Ямской.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечают правоохранители, сегодня около 16 часов в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской. По предварительной информации, группа лиц приехала к строительной площадке, где проходил митинг против незаконного строительства, и начала стрелять в воздух. После этого нарушители скрылись с места происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.

"В ходе проведения специальной полицейской операции правоохранители задержали два автомобиля, на которых скрылись злоумышленники с места происшествия. Одну из машин полицейские задержали на территории столицы, а другую за пределами Киева задержали наряды полиции Киевской области. С лицами, которые в них находились, проводятся процессуальные действия и устанавливается их причастность к совершению вышеуказанных событий", - говорится в сообщении.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Со своей стороны в пресс-службе ОПЗЖ уточнили, что один из автомобилей был задержан полицией на территории рядом с офисом партии. В нем находились сотрудники охранной компании "Шторм".

В то же время в партии утверждают, что это другой автобус той же марки, который к инциденту на Ямской не имеет отношения. В партии считают, что транспортное средство было сознательно добавлено в ориентировку, а обыск и задержание назвали "преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы".

Напомним, 10 февраля Национальный корпус столкнулся с боевым крылом ОПЗЖ в центре Киева.

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