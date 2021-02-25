В Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президенте

Первой его задачей станет разработка Муниципального кодекса.

В Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президенте
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей, который должен способствовать установлению качественно новых отношений между центральной и местной властью.

Соответствующий указ №73/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", – сказал Зеленский во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

Президент отметил, что у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, и его работа "должна быть максимально эффективной, а не только "на бумаге".

По словам Зеленского, первым глобальным вопросом, на котором следует сосредоточиться новому органу, должна стать подготовка Муниципального кодекса Украины.

"Есть разные видения, различные модели этого документа. Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что центральная и местная власть - "не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда, и это нужно осознать".

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что реформа административно-территориального устройства - это не только о дополнительных возможностях, но и об ответственности за организацию собственного благосостояния на местах.

"Предоставленные в результате реформы финансовые и управленческие возможности позволили общинам успешно реализовать местные инициативы, и все больше общин продолжают раскрывать свой потенциал. Теперь в рамках децентрализации необходимо усилить взаимодействие между органами государственной власти и местным самоуправлением", - сказал он.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Конгресс местных и региональных властей создан по примеру Конгресса Совета Европы. Об этом он написал в фейсбуке. Он также рассказал о структуре Конгресса и как он будет работать.

"Конгресс возглавляет президент Украины. Конгресс будет состоять из двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Они самостоятельно будут выбирать руководство и делегируют по три представителя от каждой палаты в Президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами страны", - отметил Ермак.

Он добавил, что Конгресс - это площадка для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне, для поиска эффективных решений. Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палата местных властей и Палата регионов будут собираться ежеквартально и подавать предложения для повестки дня Президиума. Общее заседание Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.

Напомним, ранее Зеленский призвал Верховную Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУИран завершил расследование катастрофы самолета МАУ
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеВ Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Новый глава ГФС уволил руководителей региональных подразделенийНовый глава ГФС уволил руководителей региональных подразделений
Эмиратская компания предложила Украине помочь с реформой таможниЭмиратская компания предложила Украине помочь с реформой таможни
В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против covid-19В Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca против covid-19
"Когда идет война, так и надо действовать", - Майкл Макфол о закрытии трех каналов в Украине"Когда идет война, так и надо действовать", - Майкл Макфол о закрытии трех каналов в Украине
Зеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, мешающие отношениям с МВФЗеленский заявил, что в Украине есть лоббисты, мешающие отношениям с МВФ
В Украине сегодня - День Героев Небесной СотниВ Украине сегодня - День Героев Небесной Сотни
Зеленский: в Украине необходимо принять закон о защите прав нацменьшинствЗеленский: в Украине необходимо принять закон о защите прав нацменьшинств
Турция выдала Украине подозреваемого в убийствеТурция выдала Украине подозреваемого в убийстве
Степанов назвал вакцину, которая первой появится в УкраинеСтепанов назвал вакцину, которая первой появится в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости