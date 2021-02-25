В Украине создан Конгресс местных и региональных властей при президенте

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей, который должен способствовать установлению качественно новых отношений между центральной и местной властью.

Соответствующий указ №73/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений", – сказал Зеленский во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30".

Президент отметил, что у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, и его работа "должна быть максимально эффективной, а не только "на бумаге".

По словам Зеленского, первым глобальным вопросом, на котором следует сосредоточиться новому органу, должна стать подготовка Муниципального кодекса Украины.

"Есть разные видения, различные модели этого документа. Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что центральная и местная власть - "не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда, и это нужно осознать".

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что реформа административно-территориального устройства - это не только о дополнительных возможностях, но и об ответственности за организацию собственного благосостояния на местах.

"Предоставленные в результате реформы финансовые и управленческие возможности позволили общинам успешно реализовать местные инициативы, и все больше общин продолжают раскрывать свой потенциал. Теперь в рамках децентрализации необходимо усилить взаимодействие между органами государственной власти и местным самоуправлением", - сказал он.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Конгресс местных и региональных властей создан по примеру Конгресса Совета Европы. Об этом он написал в фейсбуке. Он также рассказал о структуре Конгресса и как он будет работать.

"Конгресс возглавляет президент Украины. Конгресс будет состоять из двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Они самостоятельно будут выбирать руководство и делегируют по три представителя от каждой палаты в Президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами страны", - отметил Ермак.

Он добавил, что Конгресс - это площадка для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне, для поиска эффективных решений. Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палата местных властей и Палата регионов будут собираться ежеквартально и подавать предложения для повестки дня Президиума. Общее заседание Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.

Напомним, ранее Зеленский призвал Верховную Раду принять изменения в Конституцию в части децентрализации.