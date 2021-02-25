Зеленский завтра собирает совещание с Коболевым и Витренко

Детали и повестка дня встречи пока не известны.

Президент Владимир Зеленский 26 февраля в 11:00 планирует провести совещание по вопросам энергетики с представителями правительства, Верховной Рады, НАК "Нафтогаз Украины" и регулятора.

Об этом сообщили источники LB.ua.

По их информации, на встречу приглашены: премьер- министр Денис Шмыгаль, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко и глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Детали и повестка дня встречи пока не известны.

Напомним, ранее Витренко призвал Шмыгаля безотлагательно уволить Коболева и Наблюдательный совет "Нафтогаза". В отчете были указаны следующие причины: невыполнение показателей по добыче газа, которые были утверждены правительством, планы дальнейшего сокращения показателей добычи и результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО НАК "Нафтогаз".

Впоследствии Витренко объяснил, что выполнял поручение главы правительства относительно анализа ситуации с НАК и его руководством. Поручение касалось того, что Государственная аудиторская служба не была допущена "Нафтогазом" для проверки компаний "Укрнафта" и "Укргаздобыча", а предварительная проверка самого НАК выявила нарушения на 75 млрд грн.

В настоящее время уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет НАК, который сейчас состоит из 5 действующих членов - 2 от государства и 3 независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета, или некоторых ее членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Источники LB.ua в Кабмине рассказали, что не планируют увольнение Коболева.