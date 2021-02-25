Зеленский назначил экс-министра финансов Маркарову послом в США

Президент отметил, что ее кандидатура "имеет три ключевых преимущества".

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Соответствующий указ №75/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

Приветствуя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США .

"Убежден, что эти три фактора являются формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США ", - сказал президент.

Он отметил, что госпоже послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена. Также, по словам Зеленского, ей необходимо "активно работать с Конгрессом, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины".

Президент акцентировал внимание на важности привлечения США к процессу урегулирования ситуации на Донбассе, а также к усилиям по деоккупации Крыма. Особое внимание президент уделил необходимости усиления санкций США против РоSSии, в частности по проекту "Северный поток-2".

Также он отметил, что принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ.

Среди основных задач нового посла Зеленский назвал "содействие поддержке со стороны США внутренней трансформации нашего государства для улучшения благосостояния украинских граждан".

"Также я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей, и чего я от них требую", - сказал президент.