В Германии электрика Бундестага подозревают в шпионаже в пользу РоSSии

Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с планами этажей объектов высшего законодательного органа ФРГ.

В Германии электрика Бундестага подозревают в шпионаже в пользу РоSSии
Фото: Википедия

Федеральная прокуратура Германии обвиняет гражданина страны Йенса в шпионаже в пользу РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на федеральную прокуратуру.

"В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017-го обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о планах этажей немецкого Бундестага роSSийским спецслужбам", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина работал в компании, которая ранее неоднократно выполняла работы для немецкого Бундестага. Его работа заключалась в проведении проверок портативных электрических приборов в помещениях, используемых парламентом.

Отмечается, что обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с планами этажей вышеупомянутых объектов высшего законодательного органа ФРГ. Эти планы, по выводам прокуроров, 55-летний мужчина переслал работнику посольства РФ в Берлине, который работает на русскую службу военной разведки ГРУ.

Прокуратура передала обвинения отделу государственной безопасности Высшего регионального суда в Берлине 12 февраля 2021 года, который должен принять решение об открытии дела.

Отмечается, что мотив мужчины до сих пор непонятен, и ранее он не контактировал с Россией.

Напомним, ранее в Швеции предъявлены обвинения мужчине, который передавал РоSSии информацию о Volvo и Scania.

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