На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ

Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти "превращали" в новые.

На государственном оборонном заводе списали авиазапчастей на 100 млн грн, - СБУ
Фото: Пресслужба СБУ

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили и остановили масштабный механизм присвоения бюджетных средств руководством одного из государственных оборонных предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что по указанию руководства подчиненные систематически списывали пригодное к эксплуатации военное имущество, в частности - авиационные запчасти самолетов.

"Чиновники действовали через подконтрольные коммерческие структуры. Подрядчики фиктивно ремонтировали детали, а списанные запчасти путем изменения аутентичных серийных номеров «превращали» в новые. Руководство завода в полном объеме оплачивало «ремонт», а также за счет госпредприятия закупало списанные запчасти как новые по завышенным ценам. Полученные средства присваивали организаторы и исполнители", - говорится в сообщении.

Для прикрытия сделки подделывали документацию о списании, закупке и якобы проведенных регламентных работах по ремонту авиадеталей. По данным спецслужбы, чиновники перечислили за некачественную продукцию более 100 млн грн государственных средств.

Фото: Пресс-служба СБУ

Правоохранители провели обыски в помещениях завода, офисах подконтрольных фирм, а также по месту жительства фигурантов. Во время следственных действий изъяли финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность и большую сумму наличных в валюте.

Фото: Пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса устанавливаются убытки, нанесенные государственному бюджету, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в августе прошлого года СБУ изобличила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" в растрате свыше 100 млн гривень.

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