Посол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Топ-задание, данное ей, - организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года (визит Джорджа Буша, - ред.), и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины", - отметил министр.
Также, по словам Кулебы, топ-приоритетом Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет безопасность.
"Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам нужно заботиться о безопасности нашей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты", - подчеркнул глава МИД.
Отметим, что Байден приезжал в Украину в ноябре 2014 года. Тогда он занимал должность вице-президента США.
Напомним, 23 февраля Кулеба сообщил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В январе президент Украины посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев.
7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США. Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".
Глава МИД Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".