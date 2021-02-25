Посол Украины в США Маркарова получила задание организовать визит Байдена в Украину

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Топ-задание, данное ей, - организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года (визит Джорджа Буша, - ред.), и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины", - отметил министр.

Также, по словам Кулебы, топ-приоритетом Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет безопасность.

"Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам нужно заботиться о безопасности нашей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты", - подчеркнул глава МИД .

Отметим, что Байден приезжал в Украину в ноябре 2014 года. Тогда он занимал должность вице-президента США .

Напомним, 23 февраля Кулеба сообщил о подготовке телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В январе президент Украины посмотрел инаугурацию Байдена и пригласил его в Киев .

7 ноября Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США . Он отметил, что Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. А дружба между странами становится только крепче. Зеленский также считает, что Байден как президент США может значительно усилить "нормандский процесс".