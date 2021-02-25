Витренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр".

И.о. министра энергетики Юрий Витренко не уверен, что будет рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-то временно исполняющий обязанности - это временное решение", - сказал Витренко, отвечая на вопрос, позволит ли ему принятый Верховной Радой закон полноценно выполнять свои обязанности в статусе «и.о.».

В то же время он отметил, что не владеет информацией о том, будет ли его кандидатура вновь вноситься на должность и когда.

"Меня приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать", - подчеркнул Витренко, отвечая на вопрос, останется ли он в министерстве, если его не назначат министром.

Напомним, Верховная Рада дважды отклоняла кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что в третий раз будут вносить его кандидатуру.

В случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

23 февраля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла ветированный президентом закон о восстановлении конкурсов на госслужбу. Документ принят с предложениями Зеленского с так называемыми правками под Витренко. Теперь и.о. министров будут иметь полноценные полномочия руководителей министерств.