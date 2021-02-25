Витренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр".

Витренко: не уверен, что буду рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики
Фото: facebook/Міністерство енергетики України

И.о. министра энергетики Юрий Витренко не уверен, что будет рассматривать другие предложения, кроме должности первого вице-премьера - министра энергетики.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-то временно исполняющий обязанности - это временное решение", - сказал Витренко, отвечая на вопрос, позволит ли ему принятый Верховной Радой закон полноценно выполнять свои обязанности в статусе «и.о.».

В то же время он отметил, что не владеет информацией о том, будет ли его кандидатура вновь вноситься на должность и когда.

"Меня приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать", - подчеркнул Витренко, отвечая на вопрос, останется ли он в министерстве, если его не назначат министром.

Напомним, Верховная Рада дважды отклоняла кандидатуру Витренко на должность министра энергетики. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что в третий раз будут вносить его кандидатуру.

В случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию. По информации источников LB.ua, такой вариант "В" обсуждался 3 февраля в Офисе Президента лично Владимиром Зеленским с главой ОП Андреем Ермаком.

23 февраля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла ветированный президентом закон о восстановлении конкурсов на госслужбу. Документ принят с предложениями Зеленского с так называемыми правками под Витренко. Теперь и.о. министров будут иметь полноценные полномочия руководителей министерств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"Сотрудники "112", NewsOne и ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого"
СБУ сообщила о подозрении главе оккупационной администрации ШахтерскаСБУ сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Шахтерска
Витренко предложил радикально увеличить налог на выбросы углеродаВитренко предложил радикально увеличить налог на выбросы углерода
Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"Тимошенко намерена обжаловать закон о конкурсах на госслужбу с правками "под Витренко"
Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"Рада приняла закон о конкурсах на госслужбу с правками Зеленского "под Витренко"
ЕС и США будут совместно бороться с РоSSией и КитаемЕС и США будут совместно бороться с РоSSией и Китаем
Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать ВСУ, - министр обороны СШАСоединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать ВСУ, - министр обороны США
Зеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на ДонбассеЗеленский реорганизовал старые и создал новые военно-гражданские администрации на Донбассе
Предложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - МагераПредложение Витренко компенсировать зеленый тариф за счет повышения налога на выбросы СО2 является абсурдным - Магера
Суд в Симферополе начал рассматривать дело освобожденного политзаключенного Эдема БекироваСуд в Симферополе начал рассматривать дело освобожденного политзаключенного Эдема Бекирова
Последние новости
Подгружаем последние новости