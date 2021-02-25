За банкира Яценко внесли 52 млн гривен залога

За бывшего первого заместителя главы правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли залог в размере 52 млн гривен.

Об этом сказала пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, пишет "Громадське".

Деньги внесла компания, названия которой она не сообщила.

Когда Яценко выйдет из-под стражи, он должен будет носить электронный браслет, не выезжать из Днепропетровской области без разрешения следователя, судьи, прокурора, воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, а также сдать на хранение все паспорта.

Напомним, что Яценко работал в ПриватБанке с начала 90-х годов до его национализации в 2016 году. Позже он стал одним из соучредителей ООО "Финтех Бэнд" (его доля составляет 17,18%), развивающего карточный продукт monobank.

22 февраля 2020 года Яценко подписали подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией, а 24 февраля - арестовали с альтернативой внесения залога в размере 52,2 млн гривен.

После подписания подозрения Яценко едва не сбежал в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе".