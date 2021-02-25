В Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели

Комендантский час в стране вводить не будут.

В Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели

Правительство Финляндии приняло решение ввести с 8 марта трехнедельный локдаун из-за ситуации с ковидом.

Об этом сообщает Yle.

Так, с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут учиться дистанционно. Также будут приостановлены групповые занятия для детей старше 12 лет.

Правительство также внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общественного питания - они будут работать на доставку.

В регионах, где ситуация с распространением вируса наиболее неблагоприятная, рекомендовали запретить проведение мероприятий с количеством участников более шести человек.

Комендантский час в стране вводить не будут.

Напомним, эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после рождественских праздников. В феврале в стране подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.

Сообщалось также, что Финляндия намерена ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.

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