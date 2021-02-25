В Финляндии с 8 марта вводят локдаун на три недели
Комендантский час в стране вводить не будут.
Правительство Финляндии приняло решение ввести с 8 марта трехнедельный локдаун из-за ситуации с ковидом.
Об этом сообщает Yle.
Так, с 8 по 28 марта учащиеся средних и старших классов будут учиться дистанционно. Также будут приостановлены групповые занятия для детей старше 12 лет.
Правительство также внесет в парламент предложение о закрытии предприятий общественного питания - они будут работать на доставку.
В регионах, где ситуация с распространением вируса наиболее неблагоприятная, рекомендовали запретить проведение мероприятий с количеством участников более шести человек.
Комендантский час в стране вводить не будут.
Напомним, эпидемическая ситуация в Финляндии ухудшилась после рождественских праздников. В феврале в стране подтвердили случай заражения новым штаммом ковида, который получил название Fin-796H.
Сообщалось также, что Финляндия намерена ввести так называемый паспорт вакцинации с данными о получении прививки от коронавируса.