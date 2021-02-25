Коллектив львовского телеканала взбунтовался против своего директора, причастного к запуску нового канала "Медведчука"

Коллектив львовского телеканала НТА требует отстранить гендиректора Романа Любицкого от должности, поскольку накануне стало известно, что он продал другой свой телеканал "Первый Независимый" работникам медиахолдинга Тараса Козака.

Об этом говорится в заявлении телеканала.

"Коллектив телеканала NTA осуждает решение директора ЧП «НТА - Независимое Телевизионное Агентство» Романа Любицкого продать собственный телеканал «Первый Независимый» ООО "Медиахолдинг Новости", которое 18 февраля создали 100 работников «каналов Медведчука». Эта информация стала для нас полной неожиданностью. Считаем недопустимым любое сотрудничество со структурами, которые действуют в интересах страны-агрессора РоSSии. Эту позицию мы неоднократно публично озвучивали и будем делать это и в дальнейшем в эфирах наших проектов", - говорится в заявлении.

"Вместе с тем хотим объяснить, что Роман Любицкий - лишь юридически причастен к телеканалу NTA и не имеет никакого влияния на редакционную политику канала. Он является директором ООО «НТА», которое владеет лицензией на телевизионное вещание. А весь контент для телеканала создает другое юридическое лицо" , - отметили сотрудники NTA.

Коллектив отметил, что в октябре 2019 года было создано ООО "НТА +", учредителями которого являются Виталий Крутяков и Наталья Струк, а работниками - творческий коллектив телеканала NTA.

"Именно этот продакшен осуществляет производство телевизионного контента, который размещается на телеканале NTA, во всеукраинском эфире телеканала «Эспрессо» и в соцсетях. Требуем от владельцев ЧП "НТА - Независимое телевизионное агентство" немедленной реакции и отстранения Романа Любицкого от занимаемой должности", - заявил коллектив.

Как отмечает ZAXID.NET, официально телеканал НТА принадлежит членам партии "Народный контроль" Андрею Мысыку и Андрею Кисеру, а его учредителем является компания, принадлежащая Андрею Мысыку и Дмитрию Добродомову. Считается, что НТА вместе с медиахолдингом "Вголос", в который входит одноименный сайт и радиостанция, находятся под контролем бизнесмена и экс-нардепа от ВО "Свобода" Игоря Кривецкого. Активное соучастие в финансировании этих СМИ принимал также другой известный бизнесмен и депутат Львовского облсовета Григорий Козловский.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. 23 февраля стало известно, что работники этих телеканалов зарегистрировали ООО "Медиахолдинг Новости" с уставным капиталом 100 грн.

По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.