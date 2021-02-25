Тимошенко и Порошенко поздравили украинцев по случаю 150-летия Леси Украинки

И напомнили о государственнической позиции писательницы.

Тимошенко и Порошенко поздравили украинцев по случаю 150-летия Леси Украинки
Фото: Крим Реалії

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев в своем фейсбуке со 150-летием украинской писательницы Леси Украинки.

Политик отметила, что утром побывала на Байковом кладбище и немного побыла "с Лесей наедине".

"Недаром Иван Франко как-то сказал: «Эта больная, слабосильная девушка - чуть ли не единственный мужчина на всю новейшую соборную Украину». Через года, и уже даже через века, эта Женщина до сих пор излучает мужество и веру какой-то невероятной атомной генерации... Леся - поэтесса прямого действия, ее стихи - лучшее средство от беспомощности, печали и отчаяния. От нее выходишь обновленной душой и полной воодушевления, надежд и лучших ожиданий... надо идти, надо работать, надо действовать, надо жить", - отметила Тимошенко.

Кроме того, поздравления к годовщине рождения писательницы опубликовал и лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко.

"Когда народ берет новые высоты, он вспоминает своих первопроходцев. Именно поэтому на улице Грушевского в январе четырнадцатого на стене появился портрет Леси Украинки в образе берегини баррикад. Вместе с Шевченко и Франко Леся была символом и оберегом для тех, кто противостоял режиму Януковича. В сердцах участников Революции Достоинства звучали ее слова: «Сором мовчки гинути й страждати, як маємо в руках хоч заржавілий меч»", - вспомнил Порошенко.

Он отметил, что Леся Украинка принадлежала к узкому слою украинской элиты того времени, творившему саму культурную ауру украинства, умножал ее и хранил.

"Все украинское для Леси было полем борьбы за свободу против давнего и хищного врага. Она четко сформулировала свою позицию: «Готова хоть в абиссинское гражданство перейти, чтобы не быть роSSийской подданной. Потому что подданство то вовсе не считаю никаким национальным признаком, скорее - национальным несчастьем». Леся Украинка как никто предчувствовала бури ХХ века, несшие угрозы, но дававшие шанс. Легендарная Леся, хрупкая физически и великан духа, придает нам сил в борьбе за Украину", - резюмировал экс-президент.

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