СБУ раскрыла похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Семинского - заказчиком был экс-нардеп Рудьковский

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора раскрыли резонансное похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Олега Семинского, которое произошло в 2012 году.

Сейчас Семинский является народным депутатом IX созыва ( "Слуга народа"). Преступление заказал бывший бизнес-партнер потерпевшего, сообщили в пресс-службе СБУ .

"Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей "уголовного мира", - говорится в сообщении.

Служба безопасности не называет имени заказчика, однако перечисленные должности указывают на то, что это - Николай Рудьковский. Семинский обвинял его в преступлении сразу после похищения.

Следствие установило, что потерпевшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов США .

"В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям, по ст.ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и в офисах фигурантов преступления", - добавили в СБУ .

День назад "Украинская правда" сообщила, что в начале февраля Печерский райсуд арестовал долю Рудьковского в Нефтегаздобыче. Обездвиживание акций было введено до окончания расследования похищения Семинского.

Напомним, что Семинский до 2011 года был гендиректором Нефтегаздобычи, а с 2011 по 2013 год возглавлял правление этой компании. Фактически он руководил Нефтегаздобычей вместе с Нестором Шуфричем.

В 2012 году Семинского похитили, по его словам, соратники Николая Рудьковского - экс-министра транспорта и связи Украины и бывшего нардепа, главы Соцпартии. Рудьковский в 2014 году бежал из Украины, он был заключен в Москве в деле по другому обвинению.

Под стражей в РоSSии он пробыл полтора года, после чего вернулся в Чернигов - журналисты зафиксировали, как он принимал участие в голосовании на местных выборах.