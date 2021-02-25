Шария объявили в государственный розыск

Он снова не явился на допрос в качестве подозреваемого.

Шария объявили в государственный розыск
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария. Сегодня он во второй раз не явился на допрос, для ознакомления с материалами дела прибыл его адвокат Валентин Рыбин.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария В. Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. В.Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения А. Шарию, которое далее будет направлено в суд", - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что 16 февраля Шарию объявили подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и др.

Рядом экспертных исследований установлено, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не явился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

В СБУ отметили, что расценивают неявку Шария на допрос как уклонение от следствия.



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