Шария объявили в государственный розыск

Он снова не явился на допрос в качестве подозреваемого.

Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария. Сегодня он во второй раз не явился на допрос, для ознакомления с материалами дела прибыл его адвокат Валентин Рыбин.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ .

"Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария В. Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. В.Рыбину также вручено ходатайство об избрании меры пресечения А. Шарию, которое далее будет направлено в суд", - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что 16 февраля Шарию объявили подозрение в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и др.

Рядом экспертных исследований установлено, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. С 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не явился. Адвокат сообщил, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.