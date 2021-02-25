Тимошенко анонсировала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19

Если человек вакцинировался, а потом заболел COVID-19, власть должна ответить за это, считает лидер "Батькивщины".

«Батькивщина» разработала законопроект для защиты украинцев от возможных негативных последствий вакцинации от COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«На следующей сессионной неделе мы подадим разработанный законопроект, в котором предусмотрим, как в других странах мира, ответственность власти и компенсацию людям, если вакцина не сработает или если у человека наступят какие-то непрогнозируемые последствия. Этот закон предусматривает очень серьезные возмещения. К примеру, если человек вакцинировался, а потом заболел COVID-19, власть должна ответить за это», - считает Юлия Тимошенко.

Необходимость такой законодательной инициативы обусловлена, по словам лидера «Батькивщины», тревожными сообщениями в мировых СМИ относительно качества закупленной украинской властью вакцины - копии AstraZeneca, изготовленной в Индии.

«Вакцинация - абсолютно правильный путь, который надо выбирать, если человечество хочет быть здоровым. Но самое главное - это качество вакцины. Украинское общество имеет право знать правдивую информацию о качестве закупаемой властью вакцины от COVID-19. Я не эксперт и не могу давать оценку вакцинам, но мы не можем игнорировать информацию от других стран. Так, в Германии отказываются от прививок вакциной AstraZeneca, потому что у нее очень низкий рейтинг. Южно-Африканская Республика вернула эту вакцину обратно, потому что она не борется с тем типом вируса, который распространен в стране, а в Швеции сообщают о существенных побочных эффектах от прививок ею», - отметила политик.

По ее убеждению, сейчас президент Украины должен инициировать тщательную проверку вакцины в лабораторных условиях и публично гарантировать каждому украинцу, что закупленная вакцина качественна, эффективна и безопасна.

«Если бы наша команда имела возможность управлять ситуацией, мы бы разработали отечественные вакцину и бесплатные тесты. Украина имеет мощный потенциал и фармакологические предприятия. Украинские специалисты могли бы сделать лучшую вакцину - мы бы сами контролировали ее разработку, качество, проводили бы клинические испытания и знали их результаты. Я считаю, что только президент должен возглавить Национальный штаб по борьбе с коронавирусом и внедрять качественные изменения во все системы жизни в стране в связи с вызовами, связанными с новыми сильными вирусными инфекциями. К сожалению, ничего этого не сделано», - резюмировала Юлия Тимошенко.