Глава Нацбанка обсудил с послами Большой семерки дальнейшие реформы

Послы стран Большой семерки (G7) на встрече с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко поддержали реформы, происходящие в учреждении. Об этом, в частности, они написали на официальной странице в твиттере .

В свою очередь, Шевченко поблагодарил дипломатов за их поддержку на своей странице facebook и заверил, что Нацбанк остается преданным договоренностям с международными партнерами, сотрудничество с которыми - один из приоритетов НБУ. Кроме того, стороны договорились проводить подобные встречи регулярно, что позволит быть "on the same page" и вместе работать над укреплением и стабильностью финансовой системы Украины".

Из результатов встречи, по словам Шевченко, можно отметить:

Между НБУ и МВФ нет недоразумений, Нацбанк движется в верном направлении;

Нацбанк движется в сторону усиления своей независимости, улучшает корпоративное управление;

Для получения очередного транша от МВФ необходимо решить системные вопросы в фискальной, энергетической сферах и усилить антикоррупционную политику.

Кроме того, Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда, что позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов.

«Уменьшение доли государства в банковской системе - это одна из стратегических задач. Первая ласточка - это недавнее кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам», - отметил Кирилл Шевченко.