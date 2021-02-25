Бывший нардеп Куренной станет руководителем секретариата партии "Голос"

Владимир Куренной был народным депутатом трех созывов от трех разных партий.

Бывший нардеп Куренной станет руководителем секретариата партии "Голос"
Фото: Макс Левин

В ближайшее время в партии "Голос" назначат руководителя партийного секретариата. Им планируют сделать нардепа предыдущих созывов, бывшего вице-мэра Одессы, экс-нардепа Владимира Куренного.

Глава секретариата партии - это человек, который отвечает за штат, развитие, взаимодействие с регионами. Условно это более технологическая кандидатура, сообщил в комментарии LB.ua глава фракции "Голоса" в парламенте Ярослав Железняк.

По его словам, сейчас оффер о назначении проходит оформление. Куренного заслушали на политсовете, после чего приняли решение о его назначении.

"Была партия, она была довольно маленькая, фокусировалась на 20 депутатах в парламенте. После местных выборов резко выросло количество депутатов, соответственно, когда это произошло, возникла необходимость в настройке новых процессов для развития партии", - пояснил Железняк.

Напомним, что Владимир Куренной был народным депутатом 5 созыва от Блока Юлии Тимошенко, также занимал должность заместителя одесского городского головы. С 2012 года был депутатом 7 созыва от УДАРа.

В ноябре 2018-го вошел в Верховную Раду по списку партии Блок Петра Порошенко вместо Ирины Фриз, ставшей министром по делам ветеранов.

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