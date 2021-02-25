Минский процесс практически заблокирован с июля, - Резников

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает, что переговорный процесс на Минской площадке практически заблокирован.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

"Переговоры продолжаются в нормандском формате на уровне политических советников, были встречи в Берлине как оффлайн, так и онлайн. Однако, с июля практически заблокирован мирный переговорный процесс на Минской площадке. Прекращены любые дискуссии, просто препирания и странные требования. Вот например - «Пусть парламент Украины примет постановление, которым признает Минские соглашения, а президент Зеленский его подпишет. Мы вам текст постановления напишем». На что мы всегда отвечаем, что Минские соглашения не является международным договором. Они не имеют обязательного характера. Это политико-дипломатические договоренности. Например, роSSийская Дума их даже не думала ратифицировать", - рассказал Резников.

Он напомнил, в договоренностях речь идет о выводе войск, техники, незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников с территории Украины, о разоружении, демилитаризации и прекращении огня. Уже после этого - о необходимости проведения местных выборов, принятии законопроекта, который обеспечит особенности местного самоуправления.

"Но мы подчеркиваем: сначала идет составляющая по безопасности, а затем политическая", - сказал Резников.

Напомним, спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау рассказала, что переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года.

Ранее Резников заявил, что "выходить из "Минска" украинская власть не планирует". В то же время он напомнил, что Минские договоренности не являются идеальными и требуют модернизации. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также считает, что Минский процесс еще не исчерпал своего потенциала.