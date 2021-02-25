Венедиктова: нет оснований возобновлять расследование в отношении Хантера Байдена

Генпрокурор рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

Украинские правоохранительные органы не будут возобновлять расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Джозефа Байдена Хантер.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью британскому изданию The Independent, передает "Интерфакс-Украина".

Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден, - ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - сказала она.

"Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, так как были поданы некоторые заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики", - подчеркнула генпрокурор.

Касательно расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы осуществить проверку по этому вопросу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-то официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-то ситуации, наше поведение ничем не будет отличаться сейчас от того, каким оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимали этот вопрос".

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог в расследовании против одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена (ныне президент США , - ред.) и его сына Хантера.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Трамп утверждал, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он в свое время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Он заявлял, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу, однако не привел каких-либо доказательств, подтверждающих его обвинения.