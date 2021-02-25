Венедиктова: нет оснований возобновлять расследование в отношении Хантера Байдена

Генпрокурор рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

Венедиктова: нет оснований возобновлять расследование в отношении Хантера Байдена
Фото: Макс Требухов

Украинские правоохранительные органы не будут возобновлять расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Джозефа Байдена Хантер.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью британскому изданию The Independent, передает "Интерфакс-Украина".

Венедиктова отметила, что украинские правоохранители не намерены возобновлять расследование, и в целом она рада, что Украина не была вовлечена в американскую политику.

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден, - ред.) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - сказала она.

"Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, так как были поданы некоторые заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии относительно международной политики", - подчеркнула генпрокурор.

Касательно расследований доходов Байдена в Китае и в Украине и вероятности получения Киевом просьбы осуществить проверку по этому вопросу, Венедиктова отметила: "У меня нет информации по каким-то официальным каналам, поэтому я не знаю, что будет происходить в будущем. Но что я могу сказать, это то, что если будет развитие какой-то ситуации, наше поведение ничем не будет отличаться сейчас от того, каким оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимали этот вопрос".

Напомним, осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Причиной стали публикации СМИ о том, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы тот помог в расследовании против одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена (ныне президент США, - ред.) и его сына Хантера.

Это стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа.

Трамп утверждал, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он в свое время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Он заявлял, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу, однако не привел каких-либо доказательств, подтверждающих его обвинения.

В мае 2014 года сын тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупциейЭкс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США по борьбе с коррупцией
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)РоSSийские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный (обновлено)
Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"Экс-глава МВД Украины Захарченко готов возглавить террористов на Донбассе, если объединятся "ДНР" и "ЛНР"
Блок рекламы


Похожие новости
В Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеВ Конгрессе США призвали Байдена бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Венедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - БутусовВенедиктова поручила связанному с Коломойским прокурору САП подписать подозрение Яценко, но тот отказался, - Бутусов
Венедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка ЯценкоВенедиктова анонсировала уголовное дело из-за утечки информации о подозрении бывшему "топу" ПриватБанка Яценко
Иран завершил расследование катастрофы самолета МАУИран завершил расследование катастрофы самолета МАУ
Зеленский подписал указы о продлении санкций в отношении Мали и ЙеменаЗеленский подписал указы о продлении санкций в отношении Мали и Йемена
Данилов анонсировал новые санкции в отношении депутатовДанилов анонсировал новые санкции в отношении депутатов
НАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследованиеНАБУ обвинило Печерский суд в незаконном вмешательстве в расследование
Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.Степанов считает, что расследование НАБУ о закупке COVID-вакцин завершится безрезультатно.
Венедиктова пришла в Раду отчитываться о деятельности прокуратурыВенедиктова пришла в Раду отчитываться о деятельности прокуратуры
Украина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - КислицаУкраина созывает заседание Генассамблеи ООН в отношении оккупированных территорий, - Кислица
Последние новости
Подгружаем последние новости