Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны

Дело касается захвата украинских предприятий на оккупированной территории.

Аксенов и Константинов получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны
Сергей Аксенов и Владимир Константинов
Фото: Константин Михальчевский

Служба безопасности Украины сообщила руководителям оккупационной администрации Крыма о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по ст.438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемые, вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны, принятой в 1949 году, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества", - сказано в сообщении.

Это касается передачи в федеральную или "республиканскую" собственность имущества государственного концерна "Массандра", детского центра "Артек" и "Черноморнефтегаза".

Подозреваемые - бывший "глава Совета министров Республики Крым" Сергей Аксенов и "глава Государственного Совета Республики Крым" Владимир Константинов.

Оккупационные власти Крыма передали лагерь "Артек" в собственность РоSSийской Федерации в марте 2015 года.

Винзавод "Массандра" оккупанты "национализировали" еще в 2014 году, а в 2020 году его продали компании "Южный проект", которая принадлежит банку "РоSSия" (основной акционер - Юрий Ковальчук, который считается одним из "кошельков" Владимира Путина).

"Черноморнефтегаз" также был "национализирован" в 2014 году.

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