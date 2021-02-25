Укравтодор и Госагентство развития туризма договорились с частными инвесторами о развитии курортов в Карпатах

Стороны договорились о сотрудничестве для реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы и проекта "Большая стройка".

Укравтодор и Госагентство развития туризма договорились с частными инвесторами о развитии курортов в Карпатах
Озеро Синевир, яке розташоване у верхів'ях річки Тереблі, у наймальовничішому регіоні Закарпаття — Міжгір'ї.
Фото: facebook/VISIT Ukraine

Укравтодор и Государственное агентство развития туризма договорились о сотрудничестве в развитии горных курортов с тремя частными инвесторами - компаниями "Буковель", "ОККО-Холдинг" и "Боржава Эссет". Соответствующий Меморандум они подписали в среду, 24 февраля, в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура". Стороны договорились о сотрудничестве для реализации Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы и проекта "Большая стройка".

"Мы нацелены на объединение усилий органов государственной власти и местных предпринимателей в создании благоприятных условий для развития туризма как одного из провайдеров улучшения экономики Украины. Особенно это важно для Карпатского региона, где развитие туристической инфраструктуры предусматривает прежде всего создание рабочих мест", - сообщила глава ДАРТ Марьяна Олеськив.

Согласно Меморандуму, Госагентство развития туризма будет проводить консультации с участниками туристического рынка и местными общинами. И по их результатам будет давать Укравтодору предложения по улучшению состояния дорог.

Стороны отметили, что дорога к горным курортам должна быть удобной, безопасной и «не превращаться в еще один элемент экстрим-тура». Они также выразили поддержку реализации проекта «Карпатский круг курортов», который позволит создать комплексные туристические продукты в пределах региона: от зеленого туризма до культурных событий мирового значения.

"Наша общая задача - это развитие туристической инфраструктуры, создание локаций, которые соответствуют международным стандартам и комфортны для посетителей. И благодаря подпроекту "Большой стройки" под названием "Мале Карпатське коло" мы имеем реальные возможности для воплощения этих целей", - отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал о том, что в 2021 году реализация проекта "Мале Карпатське коло" будет ускорена, и за два-три года он будет воплощен. В рамках проекта обновляются и строятся новые дороги между туристическими центрами Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в том числе между новыми курортами, которые будут построены в Славском и Боржаве.

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