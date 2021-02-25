Кандидат на должность главы ЦРУ назвал РоSSию "упадническим государством"
"Пока Путин является лидером РоSSии, мы будем работать в достаточно узком диапазоне возможностей - от очень жесткой конкуренции до очень неприятной враждебности".
США должны готовить своих шпионов и аналитиков разведки к работе с растущими угрозами со стороны Китая и РоSSии.
Об этом заявил выдвинутый президентом Джо Байденом кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, передает Голос Америки.
Бывший посол Уильям Бернс, карьерный дипломат, служивший в РоSSии и на Ближнем Востоке, назвал конкуренцию с Китаем "самым крупным геополитическим испытанием", с которым столкнулись США. Одновременно он охарактеризовал РоSSию как "упадническое государство", которое, впрочем, не следует недооценивать.
Выступая перед членами комитета Сената по разведке на слушаниях по его утверждению, Бернс предупредил, что новая эра конкуренции с Пекином, возможно, не имеет аналогов в американской истории. "Конкуренция с Китаем будет ключом к нашей национальной безопасности в ближайшие десятилетия", - сказал Бернс, назвав руководство Китая враждебным и хищническим.
Бернс также предостерег от недооценки РоSSии. "Хотя во многих отношениях РоSSия может быть упадническим государством, она, по крайней мере, может быть столь же деструктивной под руководством [президента Владимира] Путина, как и такие восходящие государства, как Китай", - заявил он законодателям.
"Пока Владимир Путин является лидером РоSSии, мы будем работать в достаточно узком диапазоне возможностей - от очень жесткой конкуренции до очень неприятной враждебности", - сказал бывший американский посол.
Как сообщалось, в январе руководитель Центрального разведывательного управления США Джина Гаспел подала в отставку. Сенат США назначил Гаспел на должность директора ЦРУ в мае 2018 года. Она прослужила в ЦРУ 33 года, в том числе занимая различные должности в резидентурах в РоSSии и Азербайджане. В последние годы она занимала должность заместителя директора спецслужбы. Гаспел стала первой женщиной в истории США, возглавившей разведывательную службу.
11 января избранный президент США Джозеф Байден объявил своим кандидатом на должность директора ЦРУ бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса.
Бернс - карьерный дипломат, прослуживший во внешнеполитической службе США в течение 33 лет, работал в службе национальной безопасности в пяти демократических и республиканских администрациях.
В случае утверждения 64-летний Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту главы ЦРУ.