Кандидат на должность главы ЦРУ назвал РоSSию "упадническим государством"

"Пока Путин является лидером РоSSии, мы будем работать в достаточно узком диапазоне возможностей - от очень жесткой конкуренции до очень неприятной враждебности".

США должны готовить своих шпионов и аналитиков разведки к работе с растущими угрозами со стороны Китая и РоSSии.

Об этом заявил выдвинутый президентом Джо Байденом кандидат на должность директора Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, передает Голос Америки.

Бывший посол Уильям Бернс, карьерный дипломат, служивший в РоSSии и на Ближнем Востоке, назвал конкуренцию с Китаем "самым крупным геополитическим испытанием", с которым столкнулись США . Одновременно он охарактеризовал РоSSию как "упадническое государство", которое, впрочем, не следует недооценивать.

Выступая перед членами комитета Сената по разведке на слушаниях по его утверждению, Бернс предупредил, что новая эра конкуренции с Пекином, возможно, не имеет аналогов в американской истории. "Конкуренция с Китаем будет ключом к нашей национальной безопасности в ближайшие десятилетия", - сказал Бернс, назвав руководство Китая враждебным и хищническим.

Бернс также предостерег от недооценки РоSSии. "Хотя во многих отношениях РоSSия может быть упадническим государством, она, по крайней мере, может быть столь же деструктивной под руководством [президента Владимира] Путина, как и такие восходящие государства, как Китай ", - заявил он законодателям.

"Пока Владимир Путин является лидером РоSSии, мы будем работать в достаточно узком диапазоне возможностей - от очень жесткой конкуренции до очень неприятной враждебности", - сказал бывший американский посол.

Как сообщалось, в январе руководитель Центрального разведывательного управления США Джина Гаспел подала в отставку. Сенат США назначил Гаспел на должность директора ЦРУ в мае 2018 года. Она прослужила в ЦРУ 33 года, в том числе занимая различные должности в резидентурах в РоSSии и Азербайджане. В последние годы она занимала должность заместителя директора спецслужбы. Гаспел стала первой женщиной в истории США , возглавившей разведывательную службу.

11 января избранный президент США Джозеф Байден объявил своим кандидатом на должность директора ЦРУ бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса.

Бернс - карьерный дипломат, прослуживший во внешнеполитической службе США в течение 33 лет, работал в службе национальной безопасности в пяти демократических и республиканских администрациях.

В случае утверждения 64-летний Бернс станет первым карьерным дипломатом на посту главы ЦРУ.