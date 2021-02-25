Козак обжаловал санкции СНБО

Депутат Верховной Рады Тарас Козак обжаловал санкции, которые наложил на него Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск об обжаловании указа "О решении СНБО от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому были применены санкции к истцу Тарасу Козаку.

Иску присвоен регистрационный номер 9901/39/21.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Медведчуком и депутатом Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSии прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их внедрения. Какие именно - он не сказал, но представитель "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.

10 февраля суд вынес решения по двум делам, в которых истцы обжаловали санкции. Решением суда одно из заявлений оставлено без движения, другое - отклонено.

11 февраля сообщалось, что Верховный Суд рассмотрит иск об отмене санкций в отношении каналов Медведчука. Дело назначено к рассмотрению на 15 марта.

Постановлением от 16 февраля по делу № 9901/34/21 исковое заявление ООО «НОВОСТИ 24 ЧАСА» оставлено без движения, и истцу установлен срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

Кроме этого, Верховный Суд постановлением от 23 февраля продлил на десять дней (со дня вручения копии постановления) срок на устранение недостатков по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» в деле. В ВС объяснили решение тем, что истец, вопреки предписаниям норм КАС Украины, к исковому заявлению добавил копии документов, которые должным образом не заверены.