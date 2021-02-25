МИД готовит визит Зеленского в США и Китай

Даты поездок пока не определены.

МИД готовит визит Зеленского в США и Китай
Фото: president.gov.ua

Министерство иностранных дел готовит визит президента Владимира Зеленского в США и турне по Азии, в рамках которого он также должен посетить Китай.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Он напомнил, что с администрацией США уже наладили контакт, недавно состоялся телефонный разговор между министром Дмитрием Кулебой и госсекретарем Энтони Блинкеном. "Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - сказал Жовква.

Визиту, вероятно, будет предшествовать телефонный разговор между Зеленским и президентом США Джо Байденом. "Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же, как будет и взаимный обмен визитами", - сказал Жовква.

Что касается азиатского турне, Зеленский хочет посетить не только Китай, но и Южную Корею, Индонезию и, возможно, другие страны.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам - к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", - сказал Жовква.

Напомним, что единственная пока поездка Зеленского в США состоялась в сентябре 2019 года. Тогда он выступил на Генассамблее ООН и провел несколько встреч, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

Последним президентом Украины, который летал в Китай, был Виктор Янукович.

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