Вооруженные сторонники военного переворота в Мьянме атаковали митингующих

Они бросались камнями и нападали с ножами.

В Мьянме вооруженные камнями, ножами и палками сторонники военного переворота атаковали митингующих, которые требуют возвращения прежней власти.

Беспорядки произошли в Янгоне. На 23 февраля был запланирован масштабный митинг студентов, но еще перед его началом около 1000 сторонников госпереворота собрались в центре города, пишет Reuters.

Некоторые из них угрожали журналистам, потом начались драки, переросшие в более серьезные столкновения.

Фото: Twitter AyeChan45009923

Фото: Twitter AyeChan45009923

По словам очевидцев, некоторые бросались камнями и стреляли из рогаток. Также несколько сторонников военных, вооруженные ножом, напали на мужчину возле отеля.

Hundreds of pro-military supporters are holding a big rally in downtown Yangon. The police has removed barricades to allow for the rally. Some residents of the town responded to the rally by banging on pots & pans. One of the bystanders were beaten up by pro-military supporters. pic.twitter.com/hyxlDA7Lc6 — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 25, 2021

"Эти события показали, кто такие террористы. Они боятся действий народа за демократию", - сообщил активист Тин Зар Шун Лей Йи.

Митингующие уже анонсировали новые протесты. Страна с начала месяца фактически парализована забастовками.

Напомним, что 20 февраля в Мьянме погибли двое митингующих, еще около 20 получили ранения.

Днем ранее в больнице умерла 19-летняя женщина, которую одной из первых ранили на протесте в Мьянме. Она получила огнестрельное ранение в голову и была в коме.

1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Вин Мьина и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, выключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, произошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Через неделю после захвата власти десятки тысяч людей саботировали работу и вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с переворотом.